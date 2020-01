The Witcher di Netflix: Henry Cavill commenta la spettacolare scena della battaglia di Blaviken (Di mercoledì 29 gennaio 2020) The Witcher di Netflix è stato un grande successo fino a questo momento grazie anche alla grande prova degli attori protagonisti. Più volte abbiamo parlato dell'ottimo lavoro svolto da Henry Cavill nei panni di Geralt e, ora, l'attore che interpreta l'eroe principale è tornato al centro di un nuovo video pubblicato da Netflix.Come avrete visto, la serie di The Witcher è caratterizzata anche da alcuni spettacolari scontri e, probabilmente, la battaglia preferita dai fan è quella di Blaviken. A tal proposito, il nostro Henry Cavill ha commentato in un nuovo filmato la spettacolare scena, spiegando nel dettaglio le varie sequenze che la compongono, come il momento in cui scansa una freccia scagliata da una balestra o quando trafigge i nemici con la spada, fino ad arrivare allo scontro con il personaggio interpretato da Emma Appleton, Renfri.Leggi altro... eurogamer

