Si è infiltrato tra il pubblico ‘così’ e nessuno l’ha riconosciuto. Una trasformazione impressionante (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Così travestito non l’ha riconosciuto nessuno. E per fortuna perché ha seriamente rischiato di essere assalito dai tifosi. Parrucca coi capelli lunghi, occhiali da vista e tanto, tanto trucco come ha mostrato nel video della trasformazione la moglie. Daniele De Rossi si è camuffato talmente bene che nessuno, ma proprio nessuno, ha capito che era proprio lui seduto in curva sud all’ultimo derby della Capitale. L’aveva promesso, d’altronde, e l’ha fatto sul serio. Durante la conferenza stampa dove annunciava il suo addio alla Roma, De Rossi non aveva escluso la possibilità di rivedere i suoi tifosi “intrufolato allo stadio o in qualche settore ospiti con un panino e una birra a tifare per i miei amici”. E così, tornato dall’esperienza nel campionato argentino, in occasione del derby contro la Lazio l’ex calciatore giallorosso ha mantenuto la parola. (Continua dopo la foto) Per evitare di ... caffeinamagazine

amelielavrai : @Italo_Giusto Era già poco credibile come giornalista, per nulla credibile come leghista infiltrato tra i grillini… - massimotwiter1 : @no_sinistra @1f6eed3c8c1c4e4 Sconcertante quando questo infiltrato nella politica dice: “ i 5s non devono disperar… - Loden_Mcjohn : @lucadg75 @Specialcla @LiberatoFrasca Noi lavoratori non dobbiamo fare l'errore di dividerci tra colletti bianchi e… -