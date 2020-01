Shaquille O'Neal in lacrime: "Tra me e Bryant è stato amore/odio, come nei rapporti tra fratelli" (Di mercoledì 29 gennaio 2020) “Tra noi non c’è mai stata antipatia. Così fanno i fratelli”. Gigante dal cuore spezzato, Shaquille O’Neal ricorda con commozione il rapporto fatto di litigi e affetto con Kobe Bryant, morto lo scorso 26 gennaio in un incidente aereo. “Non sto bene. Non mangio, non dormo. Riguardo i filmati delle nostre partite insieme. Mi servirà molto tempo. Ho davvero perso un fratello”, dice Shaq con la voce rotta sul suo sito The Big Podcast, “Siamo la miglior coppia mai esistita. Non solo abbiamo vinto tre campionati, ma li abbiamo dominati”. O’Neal è stato a lungo compagno di squadra di Bryant ai tempi dei Los Angeles Lakers. Il campione Nba non ha trattenuto la commozione durante la diretta televisiva su Tnt, ricordando il collega scomparso. “I nostri nomi saranno legati per sempre ... huffingtonpost

