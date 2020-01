Roma Lazio: le difficoltà di Correa e Immobile nelle ripartenze (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Correa e Immobile si sono resi poco pericolosi in Roma-Lazio. I giallorossi hanno difeso bene nelle ripartenze biancocelesti Nel derby di Roma, si è vista forse la Lazio offensivamente più sterile della stagione. Al netto della poca brillantezza di alcuni giocatori, va detto che Fonseca ha preparato tatticamente bene la partita. La Roma era ben coperta nelle ripartenze avversarie, con la posizione di Santon e Cristante ad aiutare Smalling e Mancini. La slide sopra ne è un esempio. La Lazio riparte, ma Correa e Immobile sono in inferiorità numerica (una costante del match). Da notare anche il generoso ripiegamento di Kluivert, che ruba palla all’avversario. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

