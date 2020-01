Quando gioca il Napoli non si va nemmeno in bagno. Come se ci fossero 200mila persone in meno (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Davvero simpatico, ma esplicativo ed interessante, il post pubblicato su Facebook da Abc, la società che gestisce il servizio idrico a Napoli, sulla relazione dei consumi di acqua e le partite di calcio degli azzurri: Quando gioca il Napoli, in città i rubinetti rimangono chiusi, non si va nemmeno in bagno, e i consumi si riducono anche del 20 percento. napoli.fanpage

pepito2402 : @Cobretti_80 @DiMarzio Pure quando gioca l’Inter non scherza - marcullo02 : RT @pepito2402: @DiMarzio oggi mi sembra Enzo quando gioca l’Inter - NandoPiscopo1 : RT @pepito2402: @DiMarzio oggi mi sembra Enzo quando gioca l’Inter -