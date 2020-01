Psicosi da coronavirus al conservatorio di Como: "Se tornate dalla Cina, state a casa" (Di mercoledì 29 gennaio 2020) “Gentili studenti, a nome della direzione si comunica che per ragioni di profilassi, tutti gli studenti di ritorno da viaggi in Cina sono pregati dall’astenersi di frequentare il conservatorio di Como per i 14 giorni successivi alla data di rientro”.È l’avviso che il conservatorio di Como ha pubblicato sulla propria pagina internet. L’istituto conta numerosi studenti cinesi, molto dei quali tornati o di ritorno dal capodanno cinese. huffingtonpost

NicolaPorro : L’illustre giurista #Bonafede capo delegazione del #Movimento5stelle al #governo. Intanto l’ “elevato” #Grillo è sc… - stanzaselvaggia : Coronavirus. In Cina morte 56 persone, la maggior parte sopra gli 80 anni e già malate. Gli abitanti della Cina son… - disinformatico : Hmm. Quanta della psicosi da coronavirus è in realtà razzismo mascherato? -