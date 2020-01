Polemiche ai seggi di Lesignano: “Quei pesciolini sono un riferimento alle Sardine” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Scoppia la polemica contro alcuni pesciolini colorati realizzati in carta velina ed esposti ai seggi allestiti in una scuola a Lesignano: sembrano ricordare le Sardine. La denuncia del fatto arriva da alcuni deputati di Fratelli d’Italia e Forza Italia in seguito alle elezioni regionali del 26 gennaio. La segnalazione, inoltre, è arrivata fino ai carabinieri che hanno disposto la rimozione dei disegni realizzati dai bambini della scuola elementare. Lesignano, pesciolini come Sardine ai seggi Sei rappresentati del centrodestra, tre di Fratelli d’Italia e tre della Lega, avrebbero segnalato al sindaco la presenza di alcuni pesciolini che ricordano le Sardine ai seggi di Lesignano. Infatti, nella giornata delle elezioni regionali, la scuola elementare Diaz di Lesignano dè Bagni aveva accolto i seggi. Ai sei rappresentanti di lista, però, non sono piaciuti i disegni realizzato ... notizie

DafneKandisky : Non ho parole. La realtà supera la fantasia - AfinetAlberto : RT @1603ina: Il vero effetto delle urne. L’Esecutivio adesso è più solido. Il Pd ha nuova forza elettorale e i 5S i numeri in Aula. Le pole… - 1603ina : Il vero effetto delle urne. L’Esecutivio adesso è più solido. Il Pd ha nuova forza elettorale e i 5S i numeri in Au… -