Navi turche al largo della Libia. Accuse a Erdogan di violare la tregua (Di giovedì 30 gennaio 2020) In Libia la tregua è sempre più fragile e ancora una volta gli occhi sono puntati sulla Turchia che, nonostante le promesse del presidente Recep Tayyip Erdogan alla Conferenza di Berlino di non inviare più militari a Tripoli, viene accusata di non aver cessato di trasportare soldati, carri e “mercenari siriani” su suolo libico.Le ultime Accuse riguardano la fregata turca Tcg Gaziantep che oggi incrociava al largo della Libia: secondo Ankara per soccorrere dei migranti in mare, mentre per i media vicini al generale Khalifa Haftar la nave ha trasportato uomini e mezzi a Tripoli per schierarli al fianco delle forze del premier libico Fayez al Sarraj. E’ stato il ministero della Difesa turco ad annunciare per primo, in un tweet, che la fregata Tcg Gaziantep della Marina militare si trovava al largo della Libia, dove “nelle scorse ore ha ... huffingtonpost

