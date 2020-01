Milan-Torino: niente minuto di silenzio in ricordo di Kobe Bryant (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Arrabbiatura e sdegno tra i tifosi rossoneri dopo che, all’inizio della partita Milan-Torino alle due squadre è stato impedito di osservare un minuto di silenzio in ricordo di Kobe Bryant, ex cestista dell’NBA morto tragicamente in incidente aereo. La Lega Calcio aveva infatti dato l’ok solo per indossare il lutto al braccio e l’arbitro, nonostante i giocatori fossero pronti al silenzio, ha intimato loro di iniziare il match. Milan-Torino: niente minuto di silenzio Di fronte al fischio di inizio dell’arbitro da ogni lato delle tribune i tifosi hanno iniziato ad inveire contro di lui, la Lega Serie A e la Federazione. Kobe era infatti un campione trasversalmente riconosciuto dal mondo dello sport e tutti i calciatori ci tenevano a dargli un ultimo omaggio, ma Pasqua è stato inflessibile. Non è la prima volta che accade un episodio simile: soltanto quindici ... notizie

