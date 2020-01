Migranti, sbarcati a Taranto 403 naufraghi dalla Ocean Viking. Una donna ustionata trasportata a Malta (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Ha attraccato al molo San Cataldo di Taranto la Ocean Viking, nave Ong di Sos Mediterranee e Medici Senza Frontiere che ha ottenuto questo porto sicuro per sbarcare le 403 persone soccorse nel Mediterraneo (216 uomini, 38 donne e 149 bambini). Altre quattro, una donna che presentava gravi ustioni causate da carburante, e i suoi tre figli, erano state trasportate in elicottero a Malta. <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f50a.png" alt=" open.online

