Lucha y Siesta: iniziativa incomprensibile da Raggi, ennesima improvvisazione? (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Roma – “È stata diffusa ieri una nota stampa del Campidoglio in cui si ventila la possibilita’ che il Comune partecipi all’asta per la dismissione dell’immobile Atac di via Lucio Sestio 10, sede della casa delle donne Lucha y Siesta, chiedendo a tal fine l’attivazione di tutti gli uffici competenti. Il comitato popolare Lucha alla citta’, che da mesi sta raccogliendo fondi per salvaguardare l’esperienza della Casa delle donne, ha chiesto piu’ volte di parlare con il comune senza ricevere alcuna manifestazione d’interesse al dialogo da parte dell’amministrazione comunale.” “Quest’ultima sembra invece interessata a far uscire quanto prima dall’immobile le donne che li’ stanno costruendo la propria autonomia, chiudere le attivita’ della Casa e procedere all’asta. Alla luce della nota ... romadailynews

romadailynews : Lucha y Siesta: iniziativa incomprensibile da Raggi, ennesima improvvisazione?: #Roma – “È… - rep_roma : Roma, il Campidoglio valuta l'acquisto dell'immobile di Lucha Y Siesta [aggiornamento delle 20:15] - zaff310 : RT @catlatorre: Con tutto il cuore, il #Campidoglio non dovrebbe “valutare l’acquisto dell’immobile in cui c’è il centro antiviolenza #Luch… -