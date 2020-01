LIVE Nadal-Thiem 1-0, Australian Open 2020 in DIRETTA: si comincia! (Di mercoledì 29 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio e dritto di Thiem. 1-0 Nadal, prima esterna su cui Thiem non trova la risposta. 40-30 Doppio fallo di Nadal. 40-15 Perde il controllo del dritto Thiem. 30-15 Primo punto di Thiem, ed è un gran punto con Nadal spostato sulla diagonale del rovescio dell’austriaco, che poi chiude in diagonale proprio col suo colpo preferito. 30-0 Ace di Nadal. 15-0 Servizio e dritto di Nadal. 9:45 Si comincia! Al servizio Nadal. 9:40 Inizia il palleggio di riscaldamento. 9:37 Ed ecco in campo Nadal e Thiem per il riscaldamento! 9:33 Giocatori nel tunnel degli spogliatoi in attesa di entrare in campo. 9:30 Tutto pronto per l’ingresso dei due giocatori. 9:25 Tempo ideale a Melbourne, con un bel sole che illumina ciò che rimane del giorno. 9:20 Ancora dieci minuti all’ingresso dei due giocatori. 9:15 Alcuni dei tributi del mondo ... oasport

