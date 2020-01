LIVE Inter-Fiorentina 0-0, Coppa Italia calcio in DIRETTA: Lirola e Chiesa sfiorano la rete del vantaggio (Di mercoledì 29 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7′ Tiro a giro di Chiesa che non trova la porta da buona posizione. 5′ Tiro di Lirola a seguito di un calcio di punizione battuto corto, palla vicina al secondo palo. 3′ Sanchez lavora come trequartista alle spalle di Lukaku e Lautaro Martinez. 1′ Inizia la partita! 20.43 Ingresso in campo delle due squadre, tra poco il fischio d’inizio. 20.40 Sono cinque i confronti tra Inter e Fiorentina in casa dei nerazzurri in Coppa Italia: due vittorie Interne, un pareggio e due successi esterni. 20.37 L’Inter occupa il 2° posto in campionato a -3 dalla Juventus capolista, tuttavia la squadra di Conte ha pareggiato per 1-1 le ultime tre gare contro Atalanta, Lecce e Cagliari. 20.34 Ecco il riscaldamento della Fiorentina: Warm-up <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f525.png" alt=" oasport

Inter : LIVE CON ANTONIO CONTE - Le parole di mister Conte alla vigilia di Inter-Cagliari - DiMarzio : #Eriksen, il primo saluto ai tifosi dell’#Inter La giornata LIVE del danese?? - SkySport : #Eriksen all’Inter, visite mediche a Milano: la giornata di oggi LIVE -