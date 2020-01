Italia in Classe A: a Bruino una “scuola col cappotto” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Roma, 29 gen. (askanews) – E’ online dal 28 gennaio la nuova puntata di “Italia in Classe A – La serie”, l’info-reality sull’efficienza energetica di ENEA giunto al suo sesto episodio. In questa tappa il giornalista Marco Gisotti e il ricercatore dell’ENEA Antonio Disi raggiungono la scuola primaria “Marinella” di Bruino, in provincia di Torino, scoprendo come questa scuola, un tempo “un colabrodo energetico”, costretta a lasciare i bambini a casa per gli spifferi e il freddo, anziché dover essere abbattuta è stata invece restituita alla comunità ed è diventata un esempio virtuoso di edificio pubblico. Si chiamano edifici “nZEB”, che significa “Nearly Zero Energy Building”, ovvero “edifici a consumo quasi zero”. Si tratta di edifici ad altissime prestazione energetiche i cui ... notizie

