Influenza grave e improvvisa: Emma Vitulli muore a soli 10 anni (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Emma Vitulli, una bimba di soli 10 anni, è morta a seguito delle tragiche conseguenze di un’Influenza. Il fatto si è verificato nel pomeriggio di ieri, in quel di Treviso, ma la piccola era stata già ricoverata all’ospedale domenica scorsa. Non ce l’ha fatta Emma Vitulli, la bambina di soli 10 anni originaria di Silea. … L'articolo Influenza grave e improvvisa: Emma Vitulli muore a soli 10 anni proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

