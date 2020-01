Indonesia, donna frustata in pubblico: aveva fatto sesso prima del matrimonio (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Una ragazza è stata frustata sulla pubblica piazza dopo essere stata scoperta ad avere rapporti sessuali prima del matrimonio. Accade in Indonesia, nella provincia di Aceh, dove la Shària viene rispettata e dove la legge Indonesiana prevede pene corporali per coloro che hanno rapporti sessuali prima di sposarsi. La condanna a subire frustate per reati come il sesso prima del matrimonio non è purtroppo un fatto raro in Indonesia. Fino a poco tempo fa erano solo uomini ad infliggere la punizione, che avveniva -e ancora avviene- davanti ad un folto pubblico ad assistere. Ora le legge è leggermente cambiata ed è stata istituita una squadra di 8 ufficiali di sesso femminile che hanno il compito di infliggere la pena alle donne. La ragazza punita nella recente occasione era stata trovata in una camera d’albergo con il compagno mentre aveva un rapporto sessuale. Una condanna dove il ... thesocialpost

