Il demone cinese (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il “demone” citato da Xi Jinping ha un nome ben preciso. Si chiama nuovo coronavirus, o anche 2019-n-Cov, ed è stato evocato in circostanze misteriose a Wuhan, capoluogo della provincia dello Hubei, Cina centrale. Inutile parlare del numero di pazienti contagiati o deceduti: più passano le ore e più la malattia infesta i polmoni di decine e decine di persone. Prima gli infetti erano solo a Wuhan, poi l’epidemia si estesa nell’intera provincia; quindi ha toccato Pechino, Shanghai, e ben presto si è diffusa in tutto il Paese. Nessuno sa come respingere il demone, che in poche settimane è diventato più grande ed è entrato, in silenzio ma con prepotenza, negli Stati limitrofi alla Cina e perfino in Europa. A conferma di una situazione grave e incontrollabile – non ci sono vaccini per contrastare il virus né si conosce ancora la sua origine esatta – il direttore ... it.insideover

