Grande Fratello Vip 4, puntata daytime 29 gennaio 2020 (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Cosa è successo nella puntata di daytime del Grande Fratello Vip 4 di oggi, mercoledì 29 gennaio 2020, andata in onda su Canale 5? Valeria Marini ha abbandonato (temporaneamente?) la Casa. Barbara Alberti ha notato che da quando è entrata in gioco la showgirl, Rita Rusic ha cambiato umore. La scrittrice si è anche detta convinta che tra i concorrenti "c'è un circolo anti-Rita, ci sono le fazioni, evidentemente è considerata un ostacolo, una rivale pericolosa".Grande Fratello Vip 4, puntata daytime 29 gennaio 2020 29 gennaio 2020 16:35. blogo

SashaVujacic : Mio grande fratello, Ti scrivo nella lingua che ci ha uniti in campo, la nostra lingua della pallacanestro. Quando… - matteosalvinimi : Serata Grande Fratello?? #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP: Rita Rusic attacca Adriana Volpe: 'la maestrina la fai con Magalli, non con me a rompere i co**ioni' -