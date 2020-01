Edward Luttwak e il coronavirus che spaventa il mondo: "Non controllabile, non è un'arma da guerra" (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Edward Luttwak, politologo, esperto di strategia militare con un passato al Pentagono, tra i tanti saggi scritti ne ha firmato, tempo fa, uno dal titolo Il risveglio del drago. La minaccia di una Cina senza strategia. Il Tempo, in edicola mercoledì 29 gennaio, lo ha intervistato sul coronavirus che liberoquotidiano

RKerobi : @contessaelvira Digli: 'Ah, l'ho riconosciuta! Lei è Edward Luttwak! Facciamo un selfie?' ;-) - santiamtwit : RT @3Raskol: Mi permetto di segnalare uno spunto stimolante pubblicato su @LaVeritaWeb che riguarda la situazione in #Libia e la nostra int… -