Domenica ingresso gratuito in Musei e Siti Archeologici di Salerno e Avellino (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoIl 2020 dei Musei italiani si è aperto con una edizione da record della Domenica gratuita, la promozione del MiBACT (ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) che prevede l’ingresso gratuito nei Musei e nei parchi archeologici statali ogni prima Domenica del mese. Introdotta dal ministro Franceschini nel 2014, dalla prima edizione a oggi sono stati circa 17 milioni i visitatori dei soli Musei statali che ne hanno approfittato. A questi si sommano gli altrettanti numerosi visitatori dei Musei comunali che hanno via via aderito alla promozione. Domenica 2 febbraio ritorna “Domenica al museo”, la Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino, diretta da Francesca Casule, aderisce all’iniziativa con i consueti orari di apertura in tutti i Siti e Musei gestiti sul territorio. *Salerno, Complesso Monumentale di San Pietro a Corte, ... anteprima24

amarilly4 : RT @DiscoverTrieste: Ultima settimana di apertura della mostra 'Vedute e visioni di Porto Vecchio' @ Sala Selva di Palazzo Gopcevich, via R… - holidaystrieste : Ultima settimana di apertura della mostra 'Vedute e visioni di Porto Vecchio' @ Sala Selva di Palazzo Gopcevich, vi… -