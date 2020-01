Destiny 2 tra server down, manutenzione d'emergenza e oggetti rimossi dagli account dei giocatori (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Nottata piuttosto difficile per i tecnici di Bungie che si sono trovati di fronte a dei problemi non da poco conseguenti il lancio della patch 2.7.1. Una patch importante ma che si preoccupava soprattutto di risolvere bug e magagne dell'ultimo periodo di Destiny 2 senza aggiungere novità particolarmente radicale. Teoricamente un aggiornamento di routine quindi ma gli effetti collaterali si sono improvvisamente palesati.Poco dopo il lancio della patch, il profilo Twitter Bungie Help ha dichiarato di aver ricevuto segnalazioni di oggetti rimossi e materiali di varia natura completamente spariti dagli account dei giocatori che avevano aggiornato il titolo. Proprio per questo motivo, dopo alcune indagini sui report dei giocatori, lo studio ha deciso di dare il via a una manutenzione di emergenza con server offline e servizi completamente disabilitati.Una situazione piuttosto complicata che ... eurogamer

