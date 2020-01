Decine di auto in fiamme sull’autostrada A1: tentato assalto a un portavalori (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Sull’autostrada A1, all’altezza di Lodi Vecchio c’è stato un assalto a un portavalori da parte di una banda di malviventi: diverse auto sono stati dati alle fiamme. Sul posto sono arrivati Vigili del fuoco, che stanno spegnendo gli incendi. Presenti anche la polizia scientifica e la Polizia di Stato. Nei pressi delle auto date alle fiamme sono stati trovati diversi chiodi. Le auto dei malviventi, secondo quanto si apprende, sarebbero state ritrovate anch’esse in fiamme su una strada di campagna nei pressi di Salerano sul Lambro, in provincia di Lodi. Per molte ore l’autostrada del Sole è rimasta chiusa nel tratto che va da Lodi Vecchio a San Zenone al Lambro, causando diversi chilometri di coda per le auto. Qui tutte le ultime notizie di cronaca NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO tpi

theciosaz : @ciaodom @TizianoNello @matteosalvinimi Sta bene, che seguano iter previsto in auto dichiarazioni. Non siamo a più… - PsicheMKD : RT @nieddupierpaolo: Decine di pubblicità di auto elettriche,sopratutto tedesche ?? possibile che avessero tutte 'ste auto già pronte ? Fate… - nieddupierpaolo : Decine di pubblicità di auto elettriche,sopratutto tedesche ?? possibile che avessero tutte 'ste auto già pronte ? Fatevela qualche domanda ?? -