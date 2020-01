De Rossi in Curva Sud nel Derby: l’ex capitano si è truccato per non farsi riconoscere (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Come rivelato dalla moglie Sarah, che ha pubblicato il video sul suo profilo Instagram, l'ex capitano della Roma ha preso posto tra i tifosi in occasione dell'ultimo Derby. fanpage

Gazzetta_it : VIDEO Gigantesco De Rossi: camuffato, era al derby in Curva Sud in incognito - succoallapera : e De Rossi che va a vedere il derby travestito da J Mascis. ?? ?? - frances14824796 : RT @ilRomanistaweb: FOTO - Daniele #DeRossi ha visto il derby in Curva Sud -