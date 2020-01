CorSport: Sarri non è più sarrista, la sua missione alla Juve è vincere (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La Juve di Sarri ha totalizzato già due sconfitte in campionato, un trofeo perso, 21 gol subiti in 21 partite (quanti ne subisce, in genere, in un intero campionato). Ha anche 8 punti in meno rispetto all’anno scorso. Per una parte della tifoseria e della critica bianconera, scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport, la gestione di Sarri è deludente. In realtà, la Juve è prima in campionato, a più 3 punti dall’Inter e a 4 dalla Lazio, ha raggiunto la qualificazione agli ottavi di Champions con due turni in anticipo e in scioltezza e si è anche qualificata per le semifinali di Coppa Italia. “Siccome nella Juve l’unica cosa che conta è il risultato, il figlinese sta rispettando le aspettative”. Il fatto che la squadra non giochi bene, continua Polverosi – che riconosce che contro il Napoli la Juve “ha giocato proprio male” -, diventerà un ... ilnapolista

CorSport : 'Lo spogliatoio della #Juve è stufo di #Sarri e rivuole #Allegri' - Danila9631 : RT @napolista: CorSport: #Sarri non è più sarrista, la sua missione alla Juve è vincere Per gli iscritti al partito del bel gioco a tutti… - napolista : CorSport: #Sarri non è più sarrista, la sua missione alla Juve è vincere Per gli iscritti al partito del bel gioco… -