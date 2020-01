Comune di Salerno, riunione di giunta e maggioranza sulla movida (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolta stamani a Palazzo di Città, convocata dal Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, una riunione della giunta Municipale e dei Capigruppo di maggioranza con oggetto la movida. L’intento della riunione era quello di definire una serie di azioni urgenti e prioritarie da sottoporre all’attenzione del Comitato Provinciale Ordine Pubblico e Sicurezza convocato per domani mattina in Prefettura. La movida salernitana è un patrimonio economico e sociale della nostra comunità. E’ un fenomeno di aggregazione che richiama decina di migliaia di fruitori e determina importanti occasioni d’impresa e di lavoro. E’ impegno ed interesse Comune garantire che tutto si svolga, come avvenuto anche nel recente periodo di Luci d’Artista e degli eventi collegati alle festività natalizie, in totale serenità e sicurezza per tutti: avventori, consumatori, residenti. ... anteprima24

cronachecampane : X edizione di #ATELIERspazioperformativo: giovedì 31 conferenza di presentazione al Comune… -