Ciclocross, Mondiali Dubendorf 2020: i convocati di tutte le nazionali (Di giovedì 30 gennaio 2020) I Mondiali di Ciclocross 2020 che si terranno in Svizzera, a Dubendorf, l’1 e il 2 febbraio, sono ormai le porte. Diverse le nazionali che hanno già annunciato i loro convocati per la manifestazione e molte altre lo faranno a breve. Di seguito vi proponiamo la startlist dell’evento con tutti i nomi già sicuri della partecipazione che, oltretutto, verrà aggiornata man mano che usciranno i lineup delle altre nazioni partecipanti. LA STARTLIST DEI Mondiali 2020 DI Dubendorf DI Ciclocross BELGIO Uomini Elite Wout Van Aert Toon Aerts Eli Iserbyt Laurens Sweeck Quinten Hermans Michael Vanthourenhout Tim Merlier Donne Elite Sanne Cant Ellen Van Loy Laura Verdonschot Uomini U23 Timo Kielich Niels Vandeputte Toon Vandenbosch Yentl Bekaert Jelle Camp Donne U23 Kiona Crabbé Marthe Truyen Uomini juniores Thibau Nys Lennert Belmans Ward Huybs Yorben Lauryssen Jente Michels Emiel ... oasport

