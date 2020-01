Chi è Joe Bryant: storia e carriera del padre di Kobe (Di mercoledì 29 gennaio 2020) L’ex stella dei Los Angeles Lakers, Kobe Bryant rimane un simbolo che va aldilà dello sport grazie alla sua voglia di migliorarsi ogni giorno per avvicinarsi alla perfezione. Sfortunatamente scomparso all’età di 41 anni nell’incidente di Domenica 26 Gennaio, è mancata insieme a lui anche la figlia Gianna, promessa del basket femminile appena tredicenne. La passione di Kobe per la pallacanestro era dunque di famiglia: anche il padre, Joe Bryant, è un ex cestista e allenatore. Joe Bryant: chi è il padre di Kobe Joseph “Jellybean” Washington Bryant è nato a Filadelfia il 19 Ottobre del 1954. Grazie a suo padre abbiamo potuto ammirare le gesta della leggenda NBA che ha ereditato proprio da lui la passione per il basket e anche per l’Italia. Infatti Joe Bryant militò in diverse squadre italiane (Rieti, Reggio Calabria, Pistoia, Reggio Emilia) partecipando ... notizie

