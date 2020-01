César 2020: L'ufficiale e la spia di Roman Polanski guida con 12 nomination (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il film diretto da Roman Polanski L'ufficiale e la spia guida le nomination ai César 2020 con ben 12 candidature! Le nomination dei premi Cesar vedono per ora L'ufficiale e la spia, diretto da Roman Polanski, guida con un totale di 12 candidature, superanndo anche I Miserabili di Ladj Ly, in corsa per un premio Oscar nella categoria Miglior Film Straniero. Il lungometraggio dedicato alle indagini dell'agente Georges Picquart, determinato a scoprire la verità su quanto accaduto al capitano Alfred Dreyfus, accusato di spionaggio, ha superato il film che ha conquistato il premio della giuria a Cannes, fermo a 11 nomination. L'ufficiale e la spia è in corsa in tutte le categorie principali tra cui Miglior Film, Miglior Regista Miglior ... movieplayer

Record nomination Polanski ai César ma è bufera: Femministe indignate: '12 come donne che lo accusano di stupro' - RaiNews : La cerimonia il 28 febbraio