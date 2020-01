Brexit, il parlamento Ue dà il via libera all’accordo di divorzio (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La Brexit ci sarà. Dopo aver concluso l’iter di ratifica parlamentare e ricevuta la firma della regina Elisabetta, è arrivato l’ok del parlamento europeo sull’accordo raggiunto tra Boris Johnson e Bruxelles sull’uscita del Regno Unito dall’Unione europea. Il parlamento ha approvato l’accordo di divorzio con 621 sì, 49 no, 13 astenuti. Dal 31 gennaio la Gran Bretagna non farà più parte dell’Unione europea. Dopo si aprirà un periodo di transizione che durerà fino a fine dicembre 2020 (sempre che non ci siano ulteriori estensioni) in cui i due blocchi dovranno negoziare un accordo commerciale. L’addio commovente dei socialdemocratici agli eurodeputati britannici Un enorme scritta campeggia, oggi, nella sede del parlamento europeo: «It’s not goodbye, it’s au revoir». Proiettata insieme al simbolo della famiglia dei socialdemocratici, ... open.online

fattoquotidiano : Brexit, il Parlamento Ue vota accordo su uscita del Regno dall’Unione. Gentiloni: “Giorno triste”. Farage: “La pros… - pinapic : Commosso arrivederci ai @LabMEPs da parte dei @TheProgressives dopo tanti anni di duro ma appassionante lavoro insi… - o_antagonista : Parlamento Europeu ratifica acordo do Brexit. -