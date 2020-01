Brani Sanremo 2020, Bugo e Morgan cantano Sincero: testo e significato (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Per la prima volta insieme sul palco dell’Ariston ma nella vita amici da tempo. Bugo e Morgan sono due degli artisti più attesi di questa edizione del Festival. C’è grande curiosità per il loro brano dal titolo Sincero, apprezzato fin’ora dalla critica. Morgan, qualche settimana fa ha raccontato la storia della sua amicizia speciale con Bugo, quasi ventennale. Hanno scritto tanto insieme ma non hanno mai regalato al pubblico un loro brano. Provano a conquistare tutti con Sincero, la canzone scelta per il Festival di Sanremo targato Amadeus. Brani Sanremo 2020, Morgan E Bugo cantano Sincero: ECCO IL testo Sincerodi A. Bonomo – M. Castoldi – C. Bugatti – A. Bonomo – S. BertolottiEd. Edizioni Curci/Tetoyoshi Music ItaliaMilano – Nizza Monferrato (AT) Le buone intenzioni, l’educazione La tua foto profilo, buongiorno e ... ultimenotizieflash

lanisfeelings : RT @mari_ali92: A UnoMattina hanno fatto vedere un servizio sugli interpreti in Lis che quest’anno saranno presenti a Sanremo per segnare i… - VincenzaGiamma1 : RT @StampaCnr: On line il nuovo #AlmanaccoCnr dedicato ai “fallimenti di successo” di @SanremoRai, canzoni che sono state penalizzate o esc… - _LuciaRomaniell : Uno dei brani più belli di Sanremo! @AngiGiordana @GiordanaAngi @GiordanaFanClub @SciabbaGiovanni #comemiamadre… -