BMW - Una piattaforma digitale per ascoltare la musica in streaming (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La BMW lancia un nuovo applicativo che integra nellinfotainment dellauto tutti i servizi di musica in streaming: si chiama Connected Music. Questo software, inserito nel Connected Package Professional a partire da gennaio 2020, dà modo di accedere, a bordo dellauto, ad account personali di Spotify, Napster e Deezer e alle relative playlist associate. Il tutto avviene tramite una Sim dati, quindi senza bisogno di collegare lo smartphone né di consumare il traffico internet del telefonino.Risponde ai comandi vocali. Il Connected Music è stato ottimizzato sulle caratteristiche del più recente sistema operativo della Casa dellelica, liDrive 7.0, in modo da replicare la stessa facilità di utilizzo delle app di streaming che normalmente si ha sul telefono. Risponde anche ai comandi vocali naturali, da impartire con lormai famoso Hey, BMW: i passeggeri possono chiedere informazioni su un ... quattroruote

