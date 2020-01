Amici 19, Federico Pietrucci scoppia: “Mi sono rotto!”. Jacopo a rischio (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Federico Pietrucci in crisi ad Amici 19: “Mi sono rotto!. Interviene Veronica Peparini Il ballerino Federico Pietrucci ha avuto una forte crisi ad Amici 19 e rischia di non andare al Serale. La fase finale del talent di Maria De Filippi è alle porte e già si stanno delineando i cantanti e i ballerini che vi prenderanno parte. Secondo Veronica Peparini, Federico Pietrucci deve lasciarsi andare di più quando danza e lei ne è certa che un posto al Serale di Amici sarebbe sicuramente il suo. L’insegnante si è complimentata per i miglioramenti tecnici che ha avuto Federico Pietrucci, ma lui è sbottato: “Mi sono rotto! Per essere bravo devo dimostrare altro. sono trenta volte che mi dicono che sono bravo”. Il ballerino non ha nascosto di avere difficoltà ad esternare ciò che sente: “Non ci riesco, ma non dipende da me”. Amici 19: Jacopo Ottonello a rischio ... lanostratv

7princ_8 : Prove di Devila, Martina e Francesca, mettiamo Karina e abbiamo fatto tombola! Amici continua a leggere Twitter (Ja… - _Sofiih : quest'anno amici doveva chiamarsi 'amici di Giulia, Nyv e Federico' #amici19 - _after_love : ormai è Amici di Federico e del suo percorso travagliato #amici19 -