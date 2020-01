A Bologna la scritta “spara a Salvini”. L’ex ministro: “Aspetto reazioni” (Di giovedì 30 gennaio 2020) A Bologna scritta contro Salvini. L’ex ministro: “Mi aspetto reazioni”. Bonaccini: “Frase inaccettabile. Gli avversari non si minacciano”. Bologna – A Bologna una scritta contro Salvini. Sui muri della città felsinea è apparsa la frase: “Soprattutto spara a Salvini”. La notizia è stata resa nota dallo stesso ex ministro dell’Interno con un post su Twitter. “Idiota all’opera a Bologna: ‘Soprattutto spara a Salvini’. Però saremmo noi a seminare odio… Mi aspetto la reazione indignata di tantissimi intellettuali di sinistra. Secondo voi quanti di loro diranno qualcosa a riguardo?“. Il governatore Bonaccini condanna la frase: “E’ inaccettabile” La reazione, al momento, non è arrivata dal Nazareno o dal M5s ma dal governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ... newsmondo

A Bologna scritta "Spara a Salvini" - il senatore : "Aspetto reazioni". La solidarietà di Bonaccini : scritta in un muro alla periferia di Bologna . Il governatore emiliano: "Frase inaccettabile. Gli avversari si affrontano politicamente, non si minacciano".

Bologna. Cade lo scudo con la scritta Libertas a Porta Saragozza : Porta Saragozza, uno degli storici varchi al centro di Bologna, è stata transennata nel tardo pomeriggio di ieri per la caduta di uno scudo che era tenuto dalla statua di un leoncino, in cima alle mura. Da oggi manca un pezzo pregiato a Bologna. E’ crollato infatti uno scudo dalla Porta Saragozza, uno dei punti […] L'articolo Bologna. Cade lo scudo con la scritta Libertas a Porta Saragozza proviene da www.meteoweek.com.

marcofurfaro : Che questa ignobile scritta apparsa a Bologna venga cancellata subito. Noi non odiamo e non spariamo. Noi lottiamo… - repubblica : A Bologna scritta 'Spara a Salvini', il senatore: 'Aspetto reazioni'. La solidarietà di Bonaccini - FrancoCappellet : #Bologna, scritta sul Muro 'Spara a #Salvini'. Vabbè, è ancora meno che a Salve! -