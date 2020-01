Valeria Marini di nuovo al GF VIP, confronto di fuoco con Elia e Zequila (Di martedì 28 gennaio 2020) Valeria Marini, nel corso dell’ultima puntata del GF VIP 4, è entrata nuovamente nella casa più spiata d’Italia. La motivazione principe, stavolta, non è un confronto con la rivale di sempre, Rita Rusic, ma un chiarimento con Antonella Elia e Antonio Zequila. Dopo l’ultimo ingresso della showgirl nella casa, infatti, erano volate parole offensive nei suoi confronti da parte dei due inquilini della casa. Epiteti poco carini e dispregiativi come “è un ce**o” o “è un mostro” hanno scatenato un vero e proprio polverone. Non era difficile, dunque, aspettarsi un nuovo ingresso della Marini in casa. Come sarà andato? Antonella Elia accoglie (si fa per dire) Valeria Marini Dato i commenti davvero poco belli di Antonella Elia verso la Marini, è proprio lei ad avere il compito di accoglierla in casa. Eloquente il commento appena la vede “Di nuovo ... kontrokultura

