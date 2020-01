Transformers: due nuovi film del franchise sono in fase di sviluppo (Di martedì 28 gennaio 2020) Paramount Pictures ha annunciato che due film ambientati nel mondo dei Transformers sono in fase di sviluppo. Transformers tornerà sugli schermi cinematografici: Paramount Pictures ha confermato che due nuovi film sono attualmente in fase di sviluppo, svelando i nomi degli sceneggiatori al lavoro sui progetti. Lo studio ha infatti affidato a James Vanderbilt e a Joby Harold il compito di delineare gli script di due potenziali lungometraggi, uno dei quali sembra essere un sequel di Bumblebee. Il film del franchise di Transformers con protagonista Hailee Steinfeld ha incassato 465 milioni di dollari in tutto il mondo, convincendo i produttori che si poteva ancora continuare a ideare dei progetti ambientati nell'universo ormai molto conosciuto. La Paramount sembra così ... movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Transformers: due nuovi film del franchise sono in fase di sviluppo - GamingToday4 : Due nuovi film sui Transformers sono finalmente in lavorazione dopo il calabrone - cinemaniaco_fb : ?????????????? In arrivo altri due film dedicati ai Transformers -