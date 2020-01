Suicidio in hotel ai Parioli: ragazzo trovato morto con busta in testa e cappio al collo (Di martedì 28 gennaio 2020) Si è suicidato con una busta di plastica in testa e un cappio al collo un trentenne trovato morto in una camera d'albergo in via Torquato Taramelli ai Parioli a Roma. Il ragazzo prima di compiere il gesto estremo ha lasciato una lettera ai familiari, in cui ha spiegato di aver tentato anche in passato di uccidersi. fanpage

