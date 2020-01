Star Trek: Picard e la volontà di unire trekker e neofiti in uno stesso pubblico (Di martedì 28 gennaio 2020) https://www.youtube.com/watch?v=QvKBeOKvblI Non è necessario essere dei super appassionati della saga per guardare Star Trek: Picard, la nuova serie nata sulla scia del telefilm culto degli anni Sessanta disponibile dal 24 gennaio su Amazon Prime Video, eppure aiuterebbe molto, soprattutto a cogliere le varie stratificazioni e i vari segnali nascosti, spesso in bella vista, qua e là nelle varie scene. È un po’ questo il paradosso che si cela dietro questa serie e, se vogliamo, dietro a molte delle operazioni nostalgia o di rifacimento che popolano i palinsesti e i cataloghi di streaming recenti (un altro esempio lampante è Watchmen, serie stupenda e ambiziosa che si può vedere come un fantastico trip mentale a sé ma che assume ancora più profondità se si conosce la graphic novel di partenza). Intendiamoci, Picard promette di essere una serie molto ben strutturata e di ... wired

cinquecosebelle : L'astronautica militare statunitense forse copia Star Trek - ChiaraSaroglia : RT @TalkingStarTrek: Lui in cucina, lei raccoglie i pomodori. ?? Riker e Troi in Star Trek: Picard! #StarTrek - CinemApp_Cinema : Star Trek: Picard, il capitano torna tra le stelle 18 anni dopo l'ultima apparizione su una nave spaziale… -