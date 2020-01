SpaceX lancia altri 60 satelliti per la sua rete internet spaziale (Di martedì 28 gennaio 2020) Razzo Falcon 9 in fase di decollo(Foto: SpaceX/Flickr) SpaceX di Elon Musk si appresta a lanciare altri 60 satelliti che andranno ad arricchire la costellazione Starlink per la connessione internet a banda larga con copertura globale. Il lancio, inizialmente previsto per lunedì 27 gennaio, è stato spostato per via delle sfavorevoli condizioni meteo, visto che i forti venti avrebbero potuto influenzare negativamente la riuscita del lancio. L’attuale lancio è il quarto del progetto Starlink ed è previsto per mercoledì 29 gennaio alle 9.06 del mattino dallo Space Launch Complex 40 nella stazione dell’aeronautica di Cape Canaveral, in Florida. Da circa 15 minuti prima del decollo si potranno seguire in diretta live streaming tutte le fasi del lancio. I 60 satelliti di Starlink verranno trasportati dal razzo Falcon 9 che, dopo averli rilasciati in orbita, rientrerà, cercando di ... wired

