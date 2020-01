Sanremo 2020, Tiki Bom Bom di Levante: testo e significato (Di martedì 28 gennaio 2020) Tra i 24 big in gara al Festival di Sanremo 2020 c’è anche Levante: la cantautrice si presenta alla kermesse con il brano dal titolo Tiki Bom Bom. Prima di raggiungere il palco del Teatro Ariston, però, Levante aveva partecipato in veste di giudice all’11esima edizione di X Factor. Nella sua carriera, inoltre, ha inciso diversi brani che hanno raggiunto un enorme successo: Alfonso, Pezzo di me, Bravi tutti, Non me ne frega niente e Lo stretto necessario (quest’ultimo con Carmen Consoli). Levante, Tiki Bom Bom Un titolo alquanto singolare quello scelto da Levante: Tiki Bom Bom è la canzone che porta in gara al Festival di Sanremo 2020. Non è solo una cantautrice, ma anche una scrittrice: ha scritto, infatti, 2 romanzi. Il primo, Se non ti vedo non esisti, edito da Rizzoli e uscito nel gennaio 2017 e Questa è l’ultima volta che ti dimentico, arrivato in libreria da ... notizie

Raiofficialnews : ??#Sanremo2020, la scenografia firmata da Gaetano Castelli, uno spazio dove far “danzare la luce” ?… - OndeFunky : A qualche giorno da #Sanremo2020 ho incontrato @DiodatoMusic e abbiamo chiacchierato di vita (anche meravigliosa),… - iricchiepoveri : Ricchi e Poveri ReuniON: il manager Danilo Mancuso racconta su @repubblica come ha riunito il gruppo. ?? Leggi l’ar… -