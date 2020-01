Sanremo 2020, svelato un nuovo super ospite. Ecco di chi si tratta (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Sanremo 2020 è alle porte e le indiscrezioni si fanno sempre più interessanti. Secondo quanto riporta Tvblog, una famosissima cantautrice italiana sarà la super ospite della quarta puntata della kermesse. Tra i vari ospiti che si esibiranno alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, si aggiunge anche Gianna Nannini. Al momento si sa solo che la Nannini parteciperà alla serata di venerdì 7 febbraio, nulla è trapelato per quanto riguarda la sua esibizione. Sicuramente non mancherà un tributo ai suoi più grandi successi. L’artista non è nuova al vestire i panni dell’ospite al Festival, quella di Sanremo 2020 sarà la sua terza partecipazione nel giro di pochi anni. Indimenticabile il suo duetto con Claudio Baglioni sulle note di Amore Bello. Sanremo 2020: Ecco gli ospiti confermati Durante questa edizione del Festival, tra gli ospiti che ... trendit

