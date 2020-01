Open Arms, terzo intervento: nelle ultime ore salvati 237 migranti (Di martedì 28 gennaio 2020) Altre 79 persone in difficoltà portate a bordo, e ora sulla Open Arms il totale arriva a 237. L’imbarcazione della Ong catalana (protagonoista ad agosto di un duro scontro con l'allora ministro dell'interno Salvini) si trova a largo della Libia: si tratta del terzo intervento di soccorso dalla serata di ieri. Camps: "Alcuni necessitano di cure mediche" "Open Arms ha risposto ad una chiamata di soccorso per un'imbarcazione alla deriva ad una trentina di miglia dalla nostra posizione. Quattro ore più tardi abbiamo salvato 79 persone" scrive il fondatore della Ong, Oscar Camps, su Twitter, sottolineando che tra le 237 a bordo alcune necessitano di cure sanitarie. tg24.sky

