Omaggio a Kobe Bryant (Di martedì 28 gennaio 2020) Sono passate ormai quasi 48 ore dalla notizia che ha sconvolto tutti gli appassionati di sport. Capita infatti che in una comune domenica sera di gennaio, in attesa di Napoli-Juventus o dei match della NBA, ti viene lanciata addosso brutalmente una notizia che ti trafigge come un missile, tanto improvvisa quanto feroce: Kobe Bryant non è più tra noi. È volato via in un modo beffardo, precipitando in elicottero insieme alla figlia Gianna Maria-Onore e ad altre sette persone. L’impatto è terrificante ma il seguito è anche peggio: ci pensi, ci ripensi, non riesci a capacitarti di come sia possibile, invochi la fake news. Perché no, Kobe non può essersene andato così. Kobe appartiene a quella ristretta cerchia di idoli dell’adolescenza, che hai sempre considerato alla stregua di semidei invincibili e immortali. Come può un banale incidente di elicottero uccidere l’eroe di mille nottate, un ... oasport

GoalItalia : Tutto il mondo del calcio rende omaggio al grande Kobe ??2??4?? - RaiSport : La tragica notizia della scomparsa di #Kobe #Bryant sta facendo il giro del mondo così come le immagini del luogo d… - DiMarzio : Ciao Kobe, Cuore Reggiano ?? -