Netanyahu: da Usa sì a nostre colonie

Gli Stati Uniti riconosceranno leisraeliane nei territori come parte d'Israele. Lo ha detto il premier, illustrando il piano di pace presentato dal presidente Usa Trump. Si riconosce a Israele la "sovranità della Valle del Giordano e altre aree strategiche di Giudea e Samaria, che ci permettano di difenderci",spiega. I rifugiati palestinesi non potranno tornare in Israele, masi dice pronto a negoziare con i palestinesi "un cammino verso un futuro Stato", a condizione che riconoscano Israele.(Di martedì 28 gennaio 2020)