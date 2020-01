Milan, Arnault: «Amo il club, ma non sono intenzionato a comprarlo» (Di martedì 28 gennaio 2020) Bernard Arnault smentisce le voci su una sua possibile acquisizione del Milan: ecco le parole dell’imprenditore Bernardn Arnault, proprietario del brand Louis Vitton ha parlato in conferenza stampa nel consiglio di amministrazione del noto marchio di moda. Arnault – «Questo argomento è un mistero, io adoro davvero il Milan. E’ una grande squadra, con giocatori straordinari. Alcuni di voi continuano a chiedermi cosa stia succedendo: probabilmente è la sesta o settima volta negli ultimi sei anni che nego l’interesse per l’acquisto di questo grande club. Quello che sto dicendo non fermerà probabilmente i rumors sui giornali, non so se continuerà il mister. Forse è un mistero italiano, chi lo sa». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

AntoVitiello : #Arnault in conferenza sul #Milan: “Ammiro molto il club, ma ho già negato più volte di essere interessato all'acq… - PietroMazzara : #Arnault sul #Milan: “Ammiro molto il club, ma ho già negato più volte di essere interessato alla sua acquisizione… - Guillaumemp : Bernard Arnault (LVMH) : 'Comprare il #Milan ? Non so da dove viene questa voce. Adoro il Milan ma lo ripeto una vo… -