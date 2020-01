Migranti, Open Arms ne salva 56 nella notte: oltre 500 persone in attesa di un porto sicuro (Di martedì 28 gennaio 2020) La nave di Open Arms ha recuperato 56 persone in acque internazionali. L'intervento è avvenuto dopo la riparazione di un guasto al motore dell'imbarcazione. La stessa ong ha ricordato che ci sono già 407 persone a bordo della Ocean Viking in attesa di aver un porto sicuro, e altre 78 persone si trovano a bordo della Alan Kurdi. fanpage

