Mare Jonio, procura chiede archiviazione per Luca Casarini e per il comandante Marrone (Di martedì 28 gennaio 2020) La procura di Agrigento ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sul caso della Mare Jonio, nave della Ong Mediterranea Saving Humans. Nell'indagine sono coinvolti il capo missione Luca Casarini e il comandante Pietro Marrone che si rifiutò di spegnere i motori. Adesso spetterà al gip decidere se archiviare o meno le indagini. fanpage

