LIVE Federer-Sandgren, Australian Open 2020 in DIRETTA: 6-3 2-6 1-4, lo svizzero con evidenti problemi alla schiena (Di martedì 28 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Servizio-dritto per Sandgren e 4-1 nel terzo set. Federer in grandissima difficoltà per gli evidenti problemi fisici alla schiena che lo stanno condizionando. L’elvetico andrà a servire. 40-0 Ace centrale di Sandgren e tre palle del 4-1 per l’americano nel 3° set. 30-0 Altro dritto in rete di Federer e il body language non è proprio positivo. 15-0 Fatica a muoversi Federer e dritto impattato male. Servizio al corpo di Federer e 1-3 nel 3° set per Sandgren, che andrà a servire. 40-15 In rete il dritto di Sandgren in manovra. 30-15 Servizio in slice (ace) per Federer. 15-15 Doppio fallo. 15-0 Ottimo rovescio di Federer, sulla riga. Federer rientra in campo, dopo il medical timeout. Lo svizzero è indietro 3-0 nel terzo set e deve assolutamente reagire a una condizione di difficoltà. Attenzione, Federer ha bisogno di un trattamento ... oasport

