L’app Ring per il campanello sembra fare la furba coi dati degli utenti (Di martedì 28 gennaio 2020) L'app Ring per Android non si limiterebbe a fare da "campanello smart", ma invierebbe dati a quattro società di terze parti inclusa Facebook: ecco come secondo l'analisi svolta dalla Electronic Frontier Foundation. L'articolo L’app Ring per il campanello sembra fare la furba coi dati degli utenti proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

