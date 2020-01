La morte di Kobe Bryant, LeBron James: “Fratello, adesso a noi dei Lakers ci penso io” (Di martedì 28 gennaio 2020) Kobe Bryant e la figlia sono morti in un incidente in elicottero, LeBron James parla per la prima volta dopo la tragedia e lo fa attraverso un post pubblicato su Instagram: "Raccoglierò il tuo testimone. Prometto di caricarmi sulle spalle la responsabilità di portare avanti quello che hai fatto tu qui a Los Angeles". fanpage

