Irene Grandi, «la nostra ragazza sempre» a Sanremo 2020 (Di martedì 28 gennaio 2020) Quinta volta volta al Festival per Irene Grandi, per la terza volta in gara con un brano scritto per lei da Vasco Rossi: Finalmente io è la sua canzone a Sanremo 2020. Irene Grandi, 25 anni di musica Se si dovesse scegliere una canzone (tra le sue tante hits) per identificare Irene Grandi, senza pensarci troppo, forse sarebbe La tua ragazza sempre – la prima scritta per lei da Vasco, con cui si classificò seconda al Festival di Sanremo 2000 – per un semplice motivo: nonostante abbia superato i venticinque anni di carriera e la soglia dei “fatidici” cinquanta, la cantautrice toscana (classe 1969) sembra sempre una ragazza. sempre verace, spontanea, capace di spaziare da brani pop-rock a ballate più intense, con quel timbro di voce che graffia e accarezza, Irene Grandi è unica nel panorama musicale italiano. Dopo qualche anno di ... gqitalia

